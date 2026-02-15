Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошмар возвращается: На Молдову идут морозы, снегопады и жуткий гололед — в понедельник по тротуарам не пройдешь, по дорогам не проедешь

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 16 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Опять на Молдову идет страшный гололед.

После сильных дождей в ночь на понедельник, 16 февраля, похолодает до …-6 градусов.

Ночью ожидается дождь, а затем и снег.

Утром, как результат, — гололед.

Днем в понедельник — …-1…-2 градуса.

Переменная облачность.

О надвигающемся гололеде предупреждает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и мэрия Кишинева.

Столичная мэрия рекомендует в случае возникновения проблемных ситуаций обращаться в Центральную муниципальную диспетчерскую службу по телефонам (022) 22−22−67, (022) 22−26−04 или звонить на единый номер экстренных служб 112.

По Молдове — звонить на 112.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Анна Михалаке, односельчанка Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президентки Молдовы доносчиком и стукачом: «Я не буду извиняться и сама подаю в суд на главу государства».

В посте на Facebook Михалаке поставила под сомнение обязанность приносить извинения и потребовала, в свою очередь, моральной и материальной компенсации от Майи Санду (далее…).

Фуртунэ о похождениях Санду в Мюнхене: «Когда нет позвоночника — остается бегать за американцами и радоваться хоть каким-то аплодисментам».

Политик выступила с жёсткой критикой поведения европейских чиновников и Майи Санду на Мюнхенской конференции по безопасности (далее…).

Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает.

Страна уже несколько лет последовательно обрубает связи в рамках СНГ, выходит из соглашений, обещая взамен двусторонние договорённости и новые рынки, на деле — старые рынки теряются, новые не успевают появиться (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше