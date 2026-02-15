Кошмар возвращается: На Молдову идут морозы, снегопады и жуткий гололед — в понедельник по тротуарам не пройдешь, по дорогам не проедешь

Опять на Молдову идет страшный гололед.
После сильных дождей в ночь на понедельник, 16 февраля, похолодает до …-6 градусов.
Ночью ожидается дождь, а затем и снег.
Утром, как результат, — гололед.
Днем в понедельник — …-1…-2 градуса.
Переменная облачность.
О надвигающемся гололеде предупреждает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и мэрия Кишинева.
Столичная мэрия рекомендует в случае возникновения проблемных ситуаций обращаться в Центральную муниципальную диспетчерскую службу по телефонам (022) 22−22−67, (022) 22−26−04 или звонить на единый номер экстренных служб 112.
По Молдове — звонить на 112.
