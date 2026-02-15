Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Есфирь и София: в ЗАГСе рассказали о самых редких и популярных именах на Дону

Семьи Ростовской области все чаще дают детям редкие имена.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области все чаще выбирают детям редкие имена, в том числе, отдавая дань традициям своего народа. Об этом свидетельствует информационная база портала ЗАГС.

По состоянию на 15 февраля в донском регионе родители девочек назвали дочерей Есфирь, Элиф-Эджрин, Наида, Альфия, Дина. Ну папы и мамы мальчиков нарекли сыновей Сафохон, Арес, Ариф, Айк и Эйюб.

По-прежнему популярны на Дону такие женские имена, как София (так назвали 70 новорожденных), Ева (75), Варвара (69), Мария (60), Анна (58). А среди мужских имен самыми распространенными стали Михаил (96), Александр (87), Артем (65), Иван и Тимофей (60).,

Подпишись на нас в MAX и Telegram.