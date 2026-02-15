Композитор Рыбников выиграл дело по авторским правам на песню «Бу-ра-ти-но»

«В “Меридиане” каждый год устраивали новогодний чес, всем известные “Ёлки” спектакля “Буратино”, в котором моя музыка звучала с чудовищными искажениями. И за это бездоговорное использование мюзикла с 20 музыкальными номерами организаторы получали со зрителей значительные суммы, не платя авторам ни копейки. И никакой трогательной “заботы” о малышках. Чистая коммерция. Суд в этом разобрался и принял решение в соответствии с законом. Но никаких 3 миллионов я не получал», — сказал собеседник агентства.