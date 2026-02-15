Композитор Рыбников выиграл дело по авторским правам на песню «Бу-ра-ти-но»

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Композитор Алексей Рыбников сообщил РИА Новости, что выиграл дело по незаконному использованию песни «Бу-ра-ти-но», но назначенную судом компенсацию в 3 миллиона рублей музыкант не получил.
Ранее Рыбников сообщил РИА Новости, что судебный процесс в отношении Apple Music был связан с тем, что права на музыку композитора были «бесхозными», однако теперь у него с компанией подписано мировое соглашение.
«В “Меридиане” каждый год устраивали новогодний чес, всем известные “Ёлки” спектакля “Буратино”, в котором моя музыка звучала с чудовищными искажениями. И за это бездоговорное использование мюзикла с 20 музыкальными номерами организаторы получали со зрителей значительные суммы, не платя авторам ни копейки. И никакой трогательной “заботы” о малышках. Чистая коммерция. Суд в этом разобрался и принял решение в соответствии с законом. Но никаких 3 миллионов я не получал», — сказал собеседник агентства.
Рыбников подчеркнул, что вопросом авторских прав занимаются РАО и Первое музыкальное издательство.
«Добиваются соблюдения закона об авторском праве профессиональные юристы, а не автор. А для тех, кто осознанно и злонамеренно нарушает закон, есть хорошие слова — “пират” и “мошенник”. Таких дел о нарушении авторских прав суды рассматривают сотни в год. Удивительно, что именно моя персона вызывает неизменный интерес», — сказал композитор.
Он добавил, что его интернет-права с 2020 года принадлежали компании Warner Music, а с 2025 года право перешло к Первому музыкальному издательству.
«Это все, никаких конфликтных ситуаций нет», — отметил Рыбников.
Рыбников пояснил, что авторское вознаграждение за использование прав выплачивается не по просьбе или требованию автора, а согласно предписанию законодательства.
«От автора это вообще не зависит, хочет он или не хочет, закон подлежит исполнению — гонорар должен быть выплачен. Государство на стороне автора, так происходит во всем мире», — заключил композитор.