В Домодедовской больнице выписали одного из пациентов с оспой обезьян

Отмечается, что на лечении в инфекционном отделении больницы остаются еще два пациента, у которых фиксируются клинические проявления оспы обезьян. В настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное, результаты лечения отслеживаются службой Роспотребнадзора.