В Домодедовской больнице выписали одного из пациентов с оспой обезьян

Два пациента с диагнозом оспа обезьян остаются на лечении в инфекционном отделении Домодедовской больницы.

Источник: Комсомольская правда

Одного из пациентов, госпитализированных с диагнозом оспа обезьян, выписали из Домодедовской больницы после выздоровления. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля, выписан с выздоровлением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на лечении в инфекционном отделении больницы остаются еще два пациента, у которых фиксируются клинические проявления оспы обезьян. В настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное, результаты лечения отслеживаются службой Роспотребнадзора.

Ранее KP.RU сообщал, что россиян предупредили о неочевидном пути заражения оспой обезьян. Как заявила врач Ольга Уланкина, заболевание передается воздушно-капельным путем, однако заразиться также можно через слюну или при тесном контакте с кожей больного.