В Домодедовской больнице выписали одного из пациентов с оспой обезьян

Одного из пациентов, госпитализированных с диагнозом оспа обезьян, выписали из Домодедовской больницы после выздоровления. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
«Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля, выписан с выздоровлением», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на лечении в инфекционном отделении больницы остаются еще два пациента, у которых фиксируются клинические проявления оспы обезьян. В настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное, результаты лечения отслеживаются службой Роспотребнадзора.
