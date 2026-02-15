Аделия Петросян получила второй стартовый номер на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян получила второй стартовый номер в короткой программе на Играх в Италии. Короткая программа состоится во вторник, 17 февраля.
Петросян выступит второй в первой группе разминки из 29 спортсменок. Выход на лед запланирован на 20:59 по московскому времени.
В программе Петросян звучит попурри Майкла Джексона. В ее технике нет тройного акселя, но включены тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп, пишет «Российская газета».
При этом фигуристка пропустила первую официальную тренировку после прибытия российской сборной в Милан. Об этом сообщило издание Sport24. Причины ее отсутствия пока не раскрываются.
Российский фигурист Петр Гуменник тем временем уже достаточно успешно выступил с произвольной программой на Олимпийских играх в Милане. Судьи оценили его прокат в 184,49 балла. Ранее за короткую программу Гуменник получил 86,72 балла. Так, в сумме короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла, заняв шестое место.