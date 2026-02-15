Аделия Петросян получила второй стартовый номер на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник тем временем уже достаточно успешно выступил с произвольной программой на Олимпийских играх в Милане. Судьи оценили его прокат в 184,49 балла. Ранее за короткую программу Гуменник получил 86,72 балла. Так, в сумме короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла, заняв шестое место.