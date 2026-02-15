«Русская Мэрилин Монро»: умерла актриса Маргарита Жигунова

11 февраля ушла из жизни актриса Маргарита Жигунова — бывшая жена артиста балета Мариса Лиепы и мать народной артистки России Илзе Лиепы и премьера балета Андриса Лиепы. 20 февраля ей исполнилось бы 89 лет.
В последние годы актриса жила уединённо, редко появлялась на публике.
Биография.
Маргарита Жигунова родилась 20 февраля 1937 года в деревне Князево Тверской области — на родине великого русского тенора Сергея Лемешева. Детство будущей актрисы пришлось на послевоенные годы. Уже в школьные годы она проявляла интерес к сцене, участвовала в художественной самодеятельности и мечтала о театре.
После окончания школы Жигунова переехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ — одно из самых престижных театральных учебных заведений страны. Учёба пришлась на период расцвета советской театральной школы, и именно здесь сформировалась её актёрская манера — эмоциональная, тонкая, психологически выверенная. В 1959 году она окончила Школу-студию МХАТ и практически сразу получила яркий дебют в кино.
Её первой большой работой стала главная роль в фильме «Илзе» режиссёра Роланда Калныньша, снятом по роману латышской писательницы Анны Броделе «Кровью сердца». Картина принесла молодой актрисе известность, а съёмки в Риге оказались судьбоносными: именно там она познакомилась с артистом балета Марисом Лиепой, который вскоре стал её мужем.
С начала 1960-х годов Маргарита Жигунова была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, которому посвятила десятилетия своей жизни.
Служба в театре.
С 1960 года Маргарита Жигунова служила в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. В один набор с ней был принят и молодой Владимир Высоцкий, окончивший Школу-студию МХАТ годом позже. В театре они репетировали и выходили на сцену в одних постановках.
Одной из первых ролей Жигуновой стала Алёнушка в спектакле «Аленький цветочек» — легендарной детской постановке, которая идёт в театре с 1950 года и считается рекордсменом по продолжительности проката.
Среди её театральных работ — Амелия в пьесе «Деревья умирают стоя», где партнёршей по сцене была Фаина Раневская; Мариза в «Романьоле»; роли в спектаклях «Шоколадный солдатик» по Бернарду Шоу и «Дни нашей жизни», где в одном составе с ней работала Вера Алентова.
В 1972 году Жигунова сыграла главную роль — Евлалию Андреевну — в комедии «Невольницы» по Островскому. Также в её репертуаре были спектакли «Человек и джентльмен», «Драматическая песня», «Обломов» и другие постановки.
Театру имени Пушкина актриса посвятила десятилетия — её называли одной из опор труппы.
Кино: от «Илзе» до «Возвращения Мухтара».
В кино Маргарита Жигунова снималась с конца 1950-х годов. Помимо дебютной «Илзе», зрители запомнили её по фильмам «Жестокость», «В одном микрорайоне», четырёхсерийной ленте «Легенда о Тиле», где её партнёрами были Евгений Леонов и Наталия Белохвостикова.
В 2000-е годы актриса появлялась и в телесериалах — в том числе в проектах «Возвращение Мухтара» и других телевизионных работах. Её роли нередко были характерными, наполненными внутренней силой и достоинством — такой, какой была и сама Жигунова.
Марис Лиепа, дети и развод.
Дебютная картина Жигуновой «Кровью сердца» снималась в Риге, и именно там она познакомилась со своим будущим мужем — молодым танцовщиком Марисом Лиепой.
Спустя годы их дети получат имена Андрис и Илзе — в честь героев фильма, со съёмок которого началась история семьи.
Супружеская пара Жигуновой и Лиепы считалась одной из самых красивых в Советском Союзе. В зарубежной прессе их называли «русскими Лоуренсом Оливье и Мэрилин Монро» — столь эффектно и гармонично они выглядели вместе.
Брак Маргариты Жигуновой и Мариса Лиепы длился 18 лет. Она была для мужа не только супругой, но и музой, поддержкой, человеком, который создавал атмосферу, в которой он мог творить.
Об их разводе спустя годы откровенно рассказала дочь — Илзе Лиепа — в программе «Судьба человека». По её словам, для отца это стало настоящей трагедией.
«Он очень быстро понял, что свершилась трагедия для него, что он потерял под ногами всё», — вспоминала Илзе.
Развод стал тяжёлым испытанием для семьи. Тем не менее дети — Илзе и Андрис — продолжили путь в искусстве и стали мировыми звёздами балета.
«Царство небесное… “: как реагируют поклонники.
В соцсетях под фотографиями Маргариты Жигуновой — молодой, сияющей, в меховом воротнике у открытого окна автомобиля — поклонники оставляют десятки комментариев.
«Потрясающая черно-белая фотография Мамы! Всё сошлось в этой творческой семье», — пишут пользователи. «Какая красавица!!!» «Очень красивая! Невероятная!» «Царство небесное дорогой Маргарите Ивановне!».
Некоторые вспоминают и старое сравнение — «русская Мэрилин Монро».
Маргарита Жигунова прожила долгую жизнь, наполненную сценой, кино и большой любовью — к искусству и к своей семье.