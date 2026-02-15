«Русская Мэрилин Монро»: умерла актриса Маргарита Жигунова

С 1960 года Маргарита Жигунова служила в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. В один набор с ней был принят и молодой Владимир Высоцкий, окончивший Школу-студию МХАТ годом позже. В театре они репетировали и выходили на сцену в одних постановках.