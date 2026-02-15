Аделия Петросян пропустила свою первую тренировку после прибытия на Игры в Милан

Спортсменка прилетела в Милан в воскресенье. Короткая программа на Олимпиаде запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля. Петросян выйдет на лёд под вторым номером, а открывать соревнования будет Виктория Сафонова из Белоруссии.
Напомним, что в короткой программе фигуристка планирует исполнить войной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Судя по всему, Петросян не будет рисковать и исполнять тройной аксель в программе.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.