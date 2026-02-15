Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аделия Петросян пропустила свою первую тренировку после прибытия на Игры в Милан

Российская фигуристка Аделия Петросян пропустила первую тренировку перед короткой программой на Олимпийских играх в Италии. Об этом пишет Sports.ru.

Источник: Life.ru

Спортсменка прилетела в Милан в воскресенье. Короткая программа на Олимпиаде запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля. Петросян выйдет на лёд под вторым номером, а открывать соревнования будет Виктория Сафонова из Белоруссии.

Напомним, что в короткой программе фигуристка планирует исполнить войной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Судя по всему, Петросян не будет рисковать и исполнять тройной аксель в программе.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.