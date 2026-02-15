Песков: РФ должна вести диалог с МОК для защиты интересов спортсменов

«Я считаю, что полностью обеспечить конкурентный тренировочный процесс в условиях отстранения от всемирных международных соревнований нельзя. По этой причине я всегда был сторонником того, что нужно вести сложный диалог с международными спортивными властями, с МОК, чтобы защищать интересы наших спортсменов и бороться за их возвращение в международные соревнования», — рассказал Песков.