Песков: РФ должна вести диалог с МОК для защиты интересов спортсменов

Песков призвал вести диалог с МОК ради возвращения российских спортсменов на международную арену.

Источник: Аргументы и факты

Российской стороне необходимо продолжать диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями, чтобы защищать интересы отечественных спортсменов и добиваться их возвращения к участию в соревнованиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в документальном фильме «Жёсткий лёд», вышедшем на платформе Okko.

«Я считаю, что полностью обеспечить конкурентный тренировочный процесс в условиях отстранения от всемирных международных соревнований нельзя. По этой причине я всегда был сторонником того, что нужно вести сложный диалог с международными спортивными властями, с МОК, чтобы защищать интересы наших спортсменов и бороться за их возвращение в международные соревнования», — рассказал Песков.

Он добавил, что данный процесс уже дает первые скоромные результаты.

Напомним, в декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к участию в юношеских турнирах под национальными флагами и с исполнением гимнов. Данная рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

На сегодняшний день ограничения полностью сняты в таких видах спорта, как тхэквондо, дзюдо и самбо. В большинстве индивидуальных олимпийских дисциплин российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе. С.

реди командных видов только водное поло получило право выступать на взрослом уровне без флага и гимна.

К Олимпийским играм в Италии в нейтральном статусе уже допущены 13 российских спортсменов.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев заявил, что ситуация с федерацией хоккея является наиболее сложной. Он назвал президента IIHF Люка Тардифа редким негодяем.

