Диетолог Саломатина: блины с картофелем и морковью навредят худеющим

Врач-диетолог Елена Соломатина дала совет тем, кто худеет, но не хочет пропустить предстоящую Масленицу. Блины есть можно, но лучше выбирать для них легкие начинки. Идеально подойдут овощи, ягоды, обезжиренные молочные продукты и нежирная дикая рыба, такие ингредиенты не повлекут за собой образование лишних килограммом.
Выбирая овощи, нужно отдавать предпочтение тем, которые имеют низкую калорийность, подойдут капуста или грибы, либо выбрать для начинки нут или горох.
— Морковь, свекла, картошка в термически обработанном виде имеют достаточно высокий гликемический индекс, поэтому такими сахаристыми [ингредиентами] лучше не начинять [блины], — говорит врач Абзацу.
Если блины будут сладкими, то в качестве начинки подойдут смородина, брусника и клюква. Их можно смешать с нежирным творогом и добавить банан. Еще один вариант — нежирный творог и печеное яблоко.
Начинка из рыбы тоже должна быть в умеренных количествах. Семга имеет высокую калорийность, так что худеющим лучше посмотреть иные варианты, вроде запеченной сельди или.
