Диетолог Саломатина: блины с картофелем и морковью навредят худеющим

Врач-диетолог Елена Соломатина дала совет тем, кто худеет, но не хочет пропустить предстоящую Масленицу. Блины есть можно, но лучше выбирать для них легкие начинки. Идеально подойдут овощи, ягоды, обезжиренные молочные продукты и нежирная дикая рыба, такие ингредиенты не повлекут за собой образование лишних килограммом.