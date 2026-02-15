Юрист Петропольский: за упавший с крыши снег можно отсудить у УК до 15 млн рублей

Юрист Алексей Петропольский рассказал, какую сумму компенсации можно получить за травму, полученную из-за упавшего с крыши снега, либо сосульки.
Нести ответственность в таком случае будет управляющая компания, а сумма выплаты напрямую зависеть от тяжести вреда, который был причинен пострадавшему.
В случае получения тяжкого вреда здоровью, то первым делом нужно зафиксировать факт происшествия.
— Вызвать экспертов, которые посмотрят, откуда упал лед или снег. Естественно, с врачами нужно вести полностью всю диагностическую карту и все записывать вместе с последствиями, хранить все чеки на реабилитацию и на лечение, — говорит юрист Абзацу.
После того, как все документы и чеки будут на руках, можно обращаться к УК за компенсацией вреда и морального ущерба. Суды встают на сторону пострадавших.
Управляющие компании обязаны надлежащим образом следить за состоянием общего домового имущества, крыши входят в этот список. Жильцы платят деньги за обслуживание.
Если история падения закончилась трагедией и человек умер, то компенсация исчисляется миллионами рублей.
— Может составлять около 15 миллионов рублей, — отмечает эксперт.
Если сломана рука или нога, то сумма будет в границах 1,5−2 млн рублей.