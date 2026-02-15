Юрист Петропольский: за упавший с крыши снег можно отсудить у УК до 15 млн рублей

— Вызвать экспертов, которые посмотрят, откуда упал лед или снег. Естественно, с врачами нужно вести полностью всю диагностическую карту и все записывать вместе с последствиями, хранить все чеки на реабилитацию и на лечение, — говорит юрист Абзацу.