Синоптик Ильин: 16 февраля Москва окажется во власти снежного бурана

Небольшое потепление, которое недавно было в Москве, сменится снегопадами. Уже 16 февраля на столицу обрушится снежный буран. Сильный снегопад продлится с 6:00 до 21:00, предупреждают жителей столицы в МЧС. Сильный северный ветер со 6−11 м/с, в отдельных частях города — до 15 м/с, усилит ощущение мороза до 20-градусный мороз.