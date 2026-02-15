Ричмонд
Синоптик Ильин: 16 февраля Москва окажется во власти снежного бурана

Мороз в столице будет ощущаться до −20 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Небольшое потепление, которое недавно было в Москве, сменится снегопадами. Уже 16 февраля на столицу обрушится снежный буран. Сильный снегопад продлится с 6:00 до 21:00, предупреждают жителей столицы в МЧС. Сильный северный ветер со 6−11 м/с, в отдельных частях города — до 15 м/с, усилит ощущение мороза до 20-градусный мороз.

Синоптик Александр Ильин предупредил, что в некоторых района области возможны метели, снежные заносы. На дорогах водителям стоит быть осторожнее из-за гололедицы.

— При этом температура воздуха составит −11…—9°C, но из-за холодного штормового ветра будет казаться, что мороз дошел до −20°C, — сказал синоптик aif.ru.

В свою очередь, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещает улучшение погоды уже 17 февраля. Но в тоже время, вместе с прекращением осадков понизится температура до −17…—20°C.

— Ночь 18 февраля станет самой холодной, — сказал синоптик.

Снегопады разной интенсивности ожидаются в Москве всю новую рабочую неделю, только к выходным они прекратятся.

Дальше погоду в Москве должен определить скандинавский антициклон: облаков станет меньше, но морозы усилятся. Во второй половине недели синоптики ждут нового витка непогоды — очередной циклон может снова принести аномальные снегопады в столичный регион, сообщает 360.ru.

В Мурманской области на дорогах — транспортный коллапс. Из-за сильной метели на трассе недалеко от Териберки застряли сотни машин, сообщает ОТР.