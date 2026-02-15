Ричмонд
В Москву приходит широкая Масленица: фоторепортаж

Наступает масленичная неделя, и столица уже готова прощаться с зимой. На ёлках в центре города появились украшения в виде солнца — главного символа Масленицы, к новогодним шарикам и февральским сердечкам добавились расписные русские игрушки, ларьки с едой переключились с хот-догов на блины. На бульварах уже с конца прошедших выходных мёрзнут ряженые, развлекающие прохожих традиционными забавами, а среди весенних украшений чаще всего встречаются фигурки красной лошадки, традиционной в России и являющейся китайским символом наступающего года, начало которого приходится в этот раз на нашу масленичную неделю.

27

