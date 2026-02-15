Первого пациента с оспой обезьян выписали из Домодедовской больницы

30 января в Подмосковье госпитализировали 29-летнего жителя столицы, который пожаловался на сыпь и плохое самочувствие. В Домодедовской больнице мужчине диагностировали обезьянью оспу. Позже с подозрением на такое заболевание госпитализировали еще одного жителя Подмосковья. К медикам обратился 42-летний мужчина с жалобами на сильную сыпь на лице и температуру 39 градусов.