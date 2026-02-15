Первого пациента с оспой обезьян выписали из Домодедовской больницы

Первого пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу с диагнозом «оспа обезьян», выписали. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в медучреждении.
— Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля, выписан с выздоровлением, — говорится в публикации.
В инфекционном отделении больницы продолжают находиться два пациента с клиническими проявлениями и подтвержденным диагнозом «оспа обезьян». Ситуацию контролирует служба Роспотребнадзора.
В сообщении указали, что состояние пациентов удовлетворительное и после окончания лечения, выздоровления и завершения карантинных мероприятий их планируют также выписать домой.
30 января в Подмосковье госпитализировали 29-летнего жителя столицы, который пожаловался на сыпь и плохое самочувствие. В Домодедовской больнице мужчине диагностировали обезьянью оспу. Позже с подозрением на такое заболевание госпитализировали еще одного жителя Подмосковья. К медикам обратился 42-летний мужчина с жалобами на сильную сыпь на лице и температуру 39 градусов.