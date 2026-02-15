Ричмонд
Юрист ответил, какое наказание грозит за романтические надписи на стенах

Источник: Комсомольская правда

Научный сотрудник Отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев рассказал, какое наказание грозит за романтические надписи на стенах домов в подъездах и в лифтах.

Несмотря на романтический посыл и тайные признания, такой порыв наказуем. Это считается вандализмом.

— Надписи и изображения в местах общего пользования считаются повреждением имущества. В ряде регионов, например в Петербурге, за это штрафуют до 5 тыс. рублей, — сказал Балакаев Постньюс.

В некоторых случаях, когда надписи на стенах приводят к серьезному повреждению имущества, сумма штрафа может значительно увеличиться.

В таком случае возможен штраф в размере трех зарплат, а также арест сроком до трех месяцев.

Ранее, общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о штрафах, которые светят любителям оставлять надписи на стенах и в лифте. Наказание за вандализм в таком случае довольно суровое — автора росписи ждет штраф в 40 тысяч рублей.