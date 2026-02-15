Ричмонд
В США экс-бойфренд застрелил 21-летнюю украинскую беженку Товмаш

В Северной Каролине убили 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш. Подозреваемым по делу проходит её бывший молодой человек — 25-летний американец Калеб Гайден Фосно. Об этом в личном блоге сообщил брат погибшей Михаил Товмаш.

Источник: Life.ru

По его словам, Фосно проехал семь часов из Огайо и ворвался в квартиру девушки, где она присматривала за младшими братьями и сёстрами. Мужчина застрелил её и парня, который спал рядом.

«Сколько себя помню, она всегда была рядом со мной. К счастью, она была в моей жизни с самого моего рождения. Как бы я ни злился, ни расстраивался, ни гневался на Бога из-за случившегося, я благодарен, что убийца не тронул никого из моих младших братьев и сестёр, которые были в доме в то время», — пишет Товмаш.

Напомним, это уже второй случай убийства украинской беженки в Северной Каролине. 22 августа на железнодорожной станции в Шарлотте бездомный рецидивист ДеКарлос Браун по неизвестной причине нанёс 23-летней Ирине Зарцукой три колющих удара в шею. Отец девушки получил разрешение на посещение похорон из гуманитарных соображений.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

