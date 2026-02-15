Ричмонд
Дерипаска назвал страны Глобального Юга настоящей угрозой для Европы

Европейским странам угрожают не Россия, а страны Глобального Юга, с которыми они не способны конкурировать. С таким заявлением в воскресенье, 15 февраля, выступил бизнесмен Олег Дерипаска.

— Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия, — пояснил свою позицию предприниматель.

Он отметил, что, проанализировав выступления европейских политиков на Мюнхенской конференции по безопасности, был поражен их слабым пониманием глобальных процессов, говорится в его Telegram-канале.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что европейские лидеры постепенно осознают свое отставание от глобальной политики и отстранились от реальных процессов. Он обратил внимание на высказывания президента Финляндии Александра Стубба. Володин назвал его риторику попыткой оправдаться за вступление в НАТО. Он напомнил, что раньше Финляндия развивалась благодаря связям с Россией, а теперь сталкивается с проблемами, мечтая о «разделе России».

