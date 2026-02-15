Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что европейские лидеры постепенно осознают свое отставание от глобальной политики и отстранились от реальных процессов. Он обратил внимание на высказывания президента Финляндии Александра Стубба. Володин назвал его риторику попыткой оправдаться за вступление в НАТО. Он напомнил, что раньше Финляндия развивалась благодаря связям с Россией, а теперь сталкивается с проблемами, мечтая о «разделе России».