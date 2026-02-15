Стареющий Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, заявил Дерипаска

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.