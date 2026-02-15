«На такое небо не отвечает»: патриарх Кирилл призвал верующих не молиться о материальных благах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не молиться об увеличении зарплаты и карьерном росте, поскольку на такие просьбы «небо не отвечает». Об этом он заявил во время проповеди в кафедральном соборе Христа Спасителя.
«Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск — не получится, на такие просьбы небо не отвечает», — отметил патриарх Кирилл.
Он призвал верующих искренне и сердечно молиться о самом главном, связанном с жизнью, верой, отношениями с близкими, родителями и детьми.
Ранее KP.RU сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о важности защиты учителей от безобразной критики и шельмования. Священнослужитель призвал восстановить авторитет педагогов в системе образования и обществе.