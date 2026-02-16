В Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов, а также распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые затем трансформируются в пузырьки, при вскрытии образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама, длится от 14 до 21 дня.