Ученые заявили, что горячая вода не обладает особыми лечебными свойствами

Миф о «детокс-эффекте» горячей воды также не подтвержден. Очищение организма обеспечивают печень и почки. Ранее гепатолог Сергей Вялов подчеркивал, что печень не нуждается в «чистках», а подобные процедуры не только бесполезны, но и потенциально вредны. По словам специалистов, организм самостоятельно справляется с функцией детоксикации при условии нормального образа жизни.