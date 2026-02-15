Ученые заявили, что горячая вода не обладает особыми лечебными свойствами

Популярный в соцсетях тренд — начинать день с чашки горячей воды без добавок — не имеет научного подтверждения как «оздоровительная практика». Об этом сообщает портал The Conversation.
Сторонники метода утверждают, что горячая вода помогает похудеть, улучшает состояние кожи, снимает менструальные боли и даже лечит простуду. Однако, как отмечают эксперты, решающим фактором остается не температура напитка, а сам факт достаточной гидратации.
Вода необходима для нормальной работы почек, пищеварения, кровообращения и поддержания артериального давления. Исследования 2025 года показали, что нехватка жидкости может усиливать реакцию организма на повседневный стресс. При этом убедительных данных о том, что горячая вода полезнее холодной или комнатной температуры, нет.
Распространено мнение, что горячая вода способствует снижению веса. Однако клинических доказательств «жиросжигающего» эффекта не существует. Специалисты подчеркивают: увеличение потребления воды действительно может помочь контролировать аппетит и сократить употребление сладких напитков, но ключевым остается общий объем жидкости и рацион, а не температура.
При простуде теплые напитки действительно облегчают симптомы — тепло расслабляет ткани и уменьшает раздражение слизистой. Однако речь идет лишь о временном облегчении, а не лечении инфекции.
Миф о «детокс-эффекте» горячей воды также не подтвержден. Очищение организма обеспечивают печень и почки. Ранее гепатолог Сергей Вялов подчеркивал, что печень не нуждается в «чистках», а подобные процедуры не только бесполезны, но и потенциально вредны. По словам специалистов, организм самостоятельно справляется с функцией детоксикации при условии нормального образа жизни.
Что касается менструальных болей, доказанным методом остается внешнее тепло — например, грелка, которая расслабляет мышцы. Питье горячей воды само по себе не обладает выраженным обезболивающим действием.
Эксперты объясняют популярность тренда психологическим фактором: теплый напиток создает ощущение комфорта и расслабления, формируя полезный ритуал. Однако для здоровья важнее регулярное потребление достаточного количества воды, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек.