Венгрия и Словакия обратились к Хорватии за помощью с транзитом российской нефти

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти, поставляемой морским путем, на фоне продолжающегося приостановления проходки по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальных сетях.
— Киев по-прежнему не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» по политическим причинам, поэтому сегодня мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой немедленно разрешить доставку российской нефти, — написал Сийярто.
В письме содержится просьба к Загребу незамедлительно предоставить разрешение на транспортировку нефти для Венгрии и Словакии по Адриатическому нефтепроводу, при этом соблюдая правила, установленные Брюсселем.
Два дня назад стало известно, что компания «Укртранснафта», отвечающая за перекачку нефти через Украину, технически готова снова начать поставки по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Однако ее руководство пока не разрешает это делать.