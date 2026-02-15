Козлов о победе над «Торпедо»: большинство и меньшинство сработали на максимум

Главный тренер московского клуба Вячеслав Козлов оценил игру своей команды как стартовавшую уверенно: хоккеисты «Динамо» с первых смен активно включились в противостояние и создали необходимый темп. По ходу матча нижегородцы усилили давление, особенно во втором периоде, когда гости столкнулись с не самыми удачными игровыми отрезками. Соперник эффективно использовал преимущество ближней скамейки запасных и продолжительное время удерживал шайбу в зоне москвичей. Тем не менее защитные действия «Динамо» оказались организованными, а атакующие действия привели к взятию ворот.