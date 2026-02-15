Козлов о победе над «Торпедо»: большинство и меньшинство сработали на максимум

Московское «Динамо» победило «Торпедо» из Нижнего Новгорода со счётом 4:2 в гостевом матче КХЛ 15 февраля 2026 года. Ключевым фактором успеха стала эффективная игра в неравных составах: два гола в большинстве и надёжная защита в меньшинстве. Отсутствовал Максим Комтуа из-за болезни.
Московское «Динамо» одержало выездную победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, завершившемся со счетом 4:2. Встреча состоялась 15 февраля 2026 года на площадке нижегородской команды.
Главный тренер московского клуба Вячеслав Козлов оценил игру своей команды как стартовавшую уверенно: хоккеисты «Динамо» с первых смен активно включились в противостояние и создали необходимый темп. По ходу матча нижегородцы усилили давление, особенно во втором периоде, когда гости столкнулись с не самыми удачными игровыми отрезками. Соперник эффективно использовал преимущество ближней скамейки запасных и продолжительное время удерживал шайбу в зоне москвичей. Тем не менее защитные действия «Динамо» оказались организованными, а атакующие действия привели к взятию ворот.
Особое значение в успехе гостей сыграла дисциплинированная игра в неравных составах. Подопечные Козлова не пропустили в меньшинстве и реализовали два голевых момента в большинстве, что стало определяющим фактором в достижении победы. В заключительном периоде команда действовала с учетом имеющегося преимущества в счете, сосредоточившись на сохранении результата и минимизации рисков.
Тренерский штаб «Динамо» принял решение взять тайм-аут в концовке матча, предоставив возможность отдохнуть вратарю Джордану Уиллу, который провел на льду продолжительное время. Одновременно тренеры предупредили игроков о возможной попытке хозяев поля отыграться в оставшиеся минуты. Несмотря на это, за 39 секунд до финальной сирены Дилан Сикьюра увеличил преимущество москвичей до двух шайб.
В составе «Динамо» на игру не вышел нападающий Максим Комтуа, отсутствовавший по причине болезни. На момент матча с «Торпедо» хоккеист уже приступил к тренировкам, и вопрос его участия в следующих встречах оставался открытым.
Завершив трехматчевую выездную серию, московский клуб продемонстрировал прогресс в ключевых компонентах игры. После паузы в календаре КХЛ команда уделила особое внимание отработке действий в большинстве и меньшинстве, что принесло ощутимые результаты. Помимо тактической работы, пауза позволила игрокам восстановить физические кондиции после серии неудачных встреч, предшествовавших перерыву.
В подготовке к матчу с «Торпедо» тренерский штаб сделал акцент на грамотной игре в средней зоне, отказавшись от открытого силового противоборства. Такой подход был обусловлен скоростными и техническими качествами нижегородских хоккеистов. Избранная тактика подтвердила свою эффективность, позволив «Динамо» контролировать ход встречи и одержать заслуженную победу в непростых гостевых условиях.