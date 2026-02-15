Врач Кондрахин предупредил сердечников о вреде переедания блинов на Масленицу

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин ответил, кому стоит воздержаться от блинов на Масленицу. Людям, которые страдают проблемами с сердцем, нельзя злоупотреблять блинами. Жирная и жареная пища может привести к нарушению кровообращения, а иногда и инфаркту.
— Плохое самочувствие наступает от объедания, потому что повышается состояние диафрагмы, так как желудок раздувается, — рассказывает врач NEWS.ru.
Это провоцирует нарушение кровообращения, в итоге страдает сердце.
Переедание опасно и для людей, страдающих сахарным диабетом. Им стоит выбирать постные виды блюда и ограничивать себя в количестве.
Даже если у человека высокий холестерин, то можно съесть пару блинов — вреда не будет. А вот в случае с диабетом нужно помнить, что блины — это углеводы.
— С углеводистой пищей мы повышаем холестерин и сахар. Сейчас существуют постные блины, которые помогут избежать вреда, — заключил Кондрахин.