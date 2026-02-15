Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России выявили еще два случая оспы обезьян: они находятся под наблюдением врачей

Роспотребнадзор: двое прибывших в РФ туристов госпитализированы с оспой обезьян.

Источник: Комсомольская правда

В России выявили новые случаи завоза в страну оспы обезьян. В больницу доставлены двое туристов. Они прибыли в РФ из Таиланда. По данным Роспотребнадзора, заболевшим оспой обезьян туристам ничего не угрожает. Об этом пишет ТАСС.

Утверждается, что ситуация с оспой обезьян в РФ находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Ведомство вновь напомнило о рисках завоза инфекции. Круг контактировавших с заболевшими установлен.

«Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян у граждан, вернувшихся из туристической поездки в Королевство Таиланд», — говорится в материале.

Одного из пациентов, госпитализированных с оспой обезьян, 15 февраля выписали из Домодедовской больницы после выздоровления. Он поступил в медучреждение в начале февраля.