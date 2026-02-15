В России выявили еще два случая оспы обезьян: они находятся под наблюдением врачей

В России выявили новые случаи завоза в страну оспы обезьян. В больницу доставлены двое туристов. Они прибыли в РФ из Таиланда. По данным Роспотребнадзора, заболевшим оспой обезьян туристам ничего не угрожает. Об этом пишет ТАСС.