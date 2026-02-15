Грязный гол Римашевского задал тон победе «Динамо» над «Торпедо»

Важную роль в успехе москвичей сыграл нападающий Егор Римашевский, открывший счёт в поединке. Его гол, забитый в большинстве, стал результатом упорной борьбы у ворот: шайба отскочила в опасной зоне, и Римашевский, находясь в гуще событий, сумел направить её в цель. Этот трудовой гол, отмеченный специалистами как классический пример результативной работы в ограниченном пространстве, придал команде дополнительную уверенность и задал тон дальнейшему ходу игры.