Сидни Суини снялась в откровенной рекламе собственного бренда нижнего белья

Напомним, свой бренд нижнего белья Сидни Суини, снимавшаяся также в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», запустила в январе этого года. Старт оказался более чем успешным: всю коллекцию раскупили в течение нескольких часов. Уже сейчас стало известно, что актриса не собирается останавливаться на достигнутом и планирует расширять ассортимент. В ближайших планах звезды — выпуск линии средств по уходу за кожей и декоративной косметики.