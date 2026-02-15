Морозов снял проклятие: «Спартак» победил после голевой засухи

Московский «Спартак» победил минское «Динамо» со счётом 4:3 в матче КХЛ 15 февраля 2026 года. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Барков отметил раскрепощающий гол Ивана Морозова, важность лидеров в атаке и необходимость баланса между защитой и нападением после провального третьего периода. В составе дебютировали игроки из «Химика», вратарскую линию защищал Артём Загидулин в рамках ротации.
Московский хоккейный клуб «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над минским «Динамо» со счётом 4:3. Встреча состоялась 15 февраля 2026 года на льду столичной арены и завершилась успехом хозяев поля, которые одержали важную викторию в борьбе за турнирные очки.
По окончании поединка исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Александр Барков поделился анализом игры команды. Он отметил, что в предыдущих матчах содержание игры «Спартака» не вызывало нареканий: коллектив создавал достаточное количество опасных моментов, однако шайбы упорно не шли в ворота соперника. По мнению специалиста, команде потребовалось преодолеть определённый психологический барьер, и ключевым моментом стало взятие ворот в исполнении Ивана Морозова, который прервал длительную голевую засуху. Этот гол оказал раскрепощающее воздействие на остальных нападающих, что в итоге позволило команде реализовать четыре шайбы за игру.
Особое внимание Барков уделил ходу третьего периода. Первые сорок минут матча «Спартак» провёл сбалансированно, демонстрируя надёжную игру как в атаке, так и в обороне. Однако в заключительной двадцатиминутке игроки, по оценке тренера, перешли в излишне оборонительный режим, пытаясь удержать преимущество. Такая тактика позволила минскому коллективу активизироваться и сократить отставание. Для восстановления игрового баланса тренерский штаб был вынужден взять тайм-аут, после которого команда вернулась к прежнему стилю и смогла довести встречу до победы.
В составе «Спартака» в этом матче дебютировали несколько хоккеистов, ранее выступавших за подмосковный «Химик» в Высшей хоккейной лиге. Александр Барков признал, что для игроков было непросто сразу влиться в ритм матчей КХЛ, особенно против опытного соперника из Минска. Тем не менее новички справились с поставленной задачей: отыграли отведённые им минуты, внесли вклад в общую игру и добавили команде свежести за счёт активной борьбы на площадке. Тренер связал гол Ивана Морозова частично с появлением новых исполнителей, чья энергия положительно повлияла на динамику атакующих действий.
Вратарскую линию «Спартака» в этом поединке защищал Артём Загидулин. Барков пояснил, что решение о выборе голкипера принимается в рамках установленной ротации с учётом специфики предстоящего соперника, текущей формы вратарей и необходимости предоставить отдых одному из них. Окончательное решение по кандидатуре на следующую игру будет принято по итогам двухдневного подготовительного цикла.
Отвечая на вопрос о конкуренции в вратарской линии, тренер подчеркнул наличие в составе двух высококлассных голкиперов — Александра Георгиева и Артёма Загидулина. Оба специалиста демонстрируют стабильную игру и вносят значимый вклад в успехи команды, работая на общую цель.
Завершая анализ матча, Александр Барков выделил ключевую роль лидеров коллектива в достижении победы. Именно опытные игроки проявили себя в атакующих действиях, задав тон всей команде, а остальные хоккеисты поддержали их усилия. Такая слаженность позволила «Спартаку» переломить ход игры и одержать заслуженную викторию над минским «Динамо» в напряжённом противостоянии на домашнем льду.