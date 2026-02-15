Морозов снял проклятие: «Спартак» победил после голевой засухи

В составе «Спартака» в этом матче дебютировали несколько хоккеистов, ранее выступавших за подмосковный «Химик» в Высшей хоккейной лиге. Александр Барков признал, что для игроков было непросто сразу влиться в ритм матчей КХЛ, особенно против опытного соперника из Минска. Тем не менее новички справились с поставленной задачей: отыграли отведённые им минуты, внесли вклад в общую игру и добавили команде свежести за счёт активной борьбы на площадке. Тренер связал гол Ивана Морозова частично с появлением новых исполнителей, чья энергия положительно повлияла на динамику атакующих действий.