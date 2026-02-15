Американские власти не предприняли никаких шагов по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это решение Вашингтона — очень большая ошибка. Так заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон на Мюнхенской конференции по безопасности.
Экс-госсекретарь призвала Вашингтон решить вопрос с ДСНВ. Она считает, что США должны достигнуть соглашения с Россией по наступательным вооружениям.
«Позволить договору истечь — это очень большая ошибка. Я надеюсь, что будут предприняты какие-то усилия по достижению соглашений относительно ядерного оружия», — сообщила Хиллари Клинтон.
Москва все еще ждет ответ Вашингтона по ДСНВ. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что все вопросы о возможном продлении Договора следует адресовать США. Именно Вашингтон заморозил диалог на этот счет.