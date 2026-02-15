FIS наказала Норвегию на ОИ за нарушение правил тестирования лыж

Сборная Норвегии по лыжным гонкам столкнулась с дисциплинарными мерами на Олимпийских играх в Италии.
Как сообщает VG, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила одного из сервисменов норвежской команды от работы до завершения командного спринта свободным стилем.
Инцидент произошёл в воскресенье, когда сотрудник норвежской сборной находился на трассе для классического стиля в течение 8−10 минут после её официального закрытия, перепутав расписание с коньковой трассой, которая оставалась доступной. Менеджер команды Пер Элиас Кальфосс подтвердил, что сервисмен сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться.
Командный спринт свободным стилем запланирован на 18 февраля.
Ранее сообщалось, что Бьерндален оценил решение Антона Шипулина не возвращать золотую медаль Олимпиады-2014.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.