FIS наказала Норвегию на ОИ за нарушение правил тестирования лыж

Инцидент произошёл в воскресенье, когда сотрудник норвежской сборной находился на трассе для классического стиля в течение 8−10 минут после её официального закрытия, перепутав расписание с коньковой трассой, которая оставалась доступной. Менеджер команды Пер Элиас Кальфосс подтвердил, что сервисмен сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться.