Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FIS наказала Норвегию на ОИ за нарушение правил тестирования лыж

Сборная Норвегии по лыжным гонкам столкнулась с дисциплинарными мерами на Олимпийских играх в Италии.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам столкнулась с дисциплинарными мерами на Олимпийских играх в Италии.

Как сообщает VG, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила одного из сервисменов норвежской команды от работы до завершения командного спринта свободным стилем.

Инцидент произошёл в воскресенье, когда сотрудник норвежской сборной находился на трассе для классического стиля в течение 8−10 минут после её официального закрытия, перепутав расписание с коньковой трассой, которая оставалась доступной. Менеджер команды Пер Элиас Кальфосс подтвердил, что сервисмен сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться.

Командный спринт свободным стилем запланирован на 18 февраля.

Ранее сообщалось, что Бьерндален оценил решение Антона Шипулина не возвращать золотую медаль Олимпиады-2014.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.