Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в турсезон

Роспотребнадзор: риски завоза оспы обезьян в турсезон в Россию сохраняются.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон, на пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщили журналистам в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что два лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян выявлено в Санкт-Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда.

«Межрегиональное управление напоминает о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон. На пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль», — уточнили в пресс-службе.