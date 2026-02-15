Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в турсезон

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон, на пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщили журналистам в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве рассказали, что два лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян выявлено в Санкт-Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда.
«Межрегиональное управление напоминает о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон. На пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль», — уточнили в пресс-службе.