Роспотребнадзор сообщил о сохранении рисков завоза оспы обезьян в турсезон

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон, на пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщили журналистам в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.