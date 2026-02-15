Бьорндален: не стану уважать Шипулина меньше после отказа вернуть медаль ОИ

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отметил, что не изменит своего отношения к российскому чемпиону мира по биатлону Антону Шипулину из-за его решения не возвращать золотую медаль, полученную в эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
«Я не стану уважать Шипулина меньше, если он не вернет эту медаль. Он прекрасный спортсмен, и у нас было много отличных схваток на лыжне», — подчеркнул Бьорндален.
При этом он указал на то, что считает россиянина своим хорошим другом.
19 сентября 2025 года МОК принял решение о перераспределении медалей Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова. В результате этого золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 также лишились его товарищи по команде — Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко.
Шипулин, в свою очередь, сообщил, что не намерен возвращать золотую медаль, завоеванную на Олимпийских играх.