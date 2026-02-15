Никитин доволен мотивацией хоккеистов ЦСКА в матче с китайским аутсайдером

Игорь Никитин, подводя итоги встречи, подчеркнул организованность китайской команды и назвал игру непростой. Тренер указал на важность внутренней мотивации в текущей фазе сезона, отметив, что задача коллектива — проявлять качества настоящих спортсменов даже в матчах с менее рейтинговыми соперниками. Вратарскую линию ЦСКА в этой игре защищал Александр Самонов, который заменил заболевшего ранее Дмитрия Гамзина. Никитин пояснил, что Гамзин к пятнадцатому февраля восстановился и был готов к участию в матче, однако решение оставить в основе Самонова было связано с его удачными выступлениями, включая предыдущую игру со «Спартаком». Главный тренер подчеркнул значимость глубины вратарской бригады для любой команды, отвергнув предположения о наличии скрытых мотивов в ротации голкиперов перед плей-офф.