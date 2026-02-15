Никитин доволен мотивацией хоккеистов ЦСКА в матче с китайским аутсайдером

ЦСКА одержал волевую победу над «Шанхайскими драконами» со счётом 2:1 в матче 15 февраля 2026 года в Санкт-Петербурге. Решающая шайба была заброшена в овертайме. Это восьмая победа армейцев подряд. Во втором периоде команда пропустила после ошибки на вбрасывании, оказавшись в невыгодной оборонительной позиции. Вратарь Александр Самонов провёл встречу вместо заболевшего Дмитрия Гамзина. Победный гол оформил Николай Коваленко после передачи Виталия Абрамова.
Армейцы продолжили победную серию, доведя число подряд выигранных матчей до восьми. Игра получилась напряжённой и малорезультативной: команды создавали немного моментов, а защитные порядки обеих сторон оказались хорошо организованными. Во втором периоде ЦСКА пропустил гол после ошибки в зоне вбрасывания — игроки, рассчитывая на атаку, проиграли спорный мяч и оказались в невыгодной оборонительной позиции. Этот эпизод главный тренер Игорь Никитин позже назвал неудачным моментом, признав, что подобные ситуации не устраивают ни тренерский штаб, ни самих хоккеистов.
Несмотря на временные трудности, команда проявила характер в завершающей стадии матча. В овертайме нападающий Виталий Абрамов завладел шайбой в зоне соперника и сделал точный пас Николаю Коваленко, который уверенно реализовал численное преимущество. После матча Коваленко отметил, что сразу после получения шайбы Абрамовым он занял выгодную позицию для приёма передачи и заранее продумал действия по обводке вратаря.
Игорь Никитин, подводя итоги встречи, подчеркнул организованность китайской команды и назвал игру непростой. Тренер указал на важность внутренней мотивации в текущей фазе сезона, отметив, что задача коллектива — проявлять качества настоящих спортсменов даже в матчах с менее рейтинговыми соперниками. Вратарскую линию ЦСКА в этой игре защищал Александр Самонов, который заменил заболевшего ранее Дмитрия Гамзина. Никитин пояснил, что Гамзин к пятнадцатому февраля восстановился и был готов к участию в матче, однако решение оставить в основе Самонова было связано с его удачными выступлениями, включая предыдущую игру со «Спартаком». Главный тренер подчеркнул значимость глубины вратарской бригады для любой команды, отвергнув предположения о наличии скрытых мотивов в ротации голкиперов перед плей-офф.
Николай Коваленко в своих комментариях акцентировал внимание на командном подходе к каждой встрече. По его словам, для коллектива важнее всего добиваться победы и зарабатывать очки вне зависимости от счёта на табло. Хоккеист отметил, что основное внимание армейцы уделяют собственной игре, дисциплине, концентрации и внутреннему настрою, а не уровню конкретного соперника.
Победа над «Шанхайскими драконами» позволила ЦСКА укрепить свои позиции в турнирной таблице и сохранить положительный настрой перед завершающей стадией регулярного чемпионата. Восьмая подряд победа демонстрирует стабильность команды и её способность добиваться результата даже в матчах, где игровое преимущество выражено не столь явно.