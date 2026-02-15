Роспотребнадзор сообщил о достатке реагентов для диагностики оспы обезьян

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Возможность оперативной лабораторной диагностики оспы обезьян обеспечена в Санкт-Петербурге, в регионе есть достаточный запас реагентов, сообщили журналистам в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.