Роспотребнадзор сообщил о достатке реагентов для диагностики оспы обезьян

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Возможность оперативной лабораторной диагностики оспы обезьян обеспечена в Санкт-Петербурге, в регионе есть достаточный запас реагентов, сообщили журналистам в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики, имеется достаточный запас реагентов», — уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Питере у граждан, вернувшихся из Таиланда.