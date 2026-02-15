Ричмонд
Умер Игорь Риммер, бывший депутат Законодательного собрания Петербурга

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Игорь Риммер умер на 81-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 15 февраля, скончался бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Игорь Риммер. Он имел персональные звания и награды. Экс-депутату было 80 лет. Об этом уведомили на сайте Заксобрания Петербурга.

В материале сообщается, что Игорь Риммер входил в состав фракции «Единая Россия». Он также был главой профильной комиссии по транспортному комплексу и представителем Законодательного Собрания Петербурга по связям с религиозными объединениями.

Игорь Риммер начинал карьеру электромонтажником. Он работал на «Петрозаводе». Позже, 20 лет экс-депутат являлся замдиректора Механического завода Ленинградской военно-морской базы.

Ранее из жизни ушел российский адвокат Генрих Падва. Он скончался 9 февраля. Адвокату было 94 года. Генрих Падва являлся заслуженным юристом России.

