Скандал в «Райо Вальекано»: болельщики бойкотировали матч, но команда разгромила «Атлетико»

Напряжённость между клубом и его сообществом обострилась в начале февраля, когда игроки и тренерский штаб «Райо» в совместном заявлении с профсоюзом футболистов AFE раскритиковали руководство за «неприемлемые условия содержания инфраструктуры». В документе указывалось на непригодность поля стадиона «Вальекас» и тренировочной базы в течение нескольких месяцев предсезонной подготовки, отсутствие горячей воды в душевых в отдельные дни, неудовлетворительную уборку помещений и общее ухудшение условий по ходу сезона. По утверждению игроков, неоднократные обращения к Пресе с просьбами об улучшении ситуации оставались без ответа.