Скандал в «Райо Вальекано»: болельщики бойкотировали матч, но команда разгромила «Атлетико»

«Райо Вальекано» разгромил ослабленный состав «Атлетико Мадрид» со счётом 3:0 в перенесённом матче 24-го тура Ла Лиги. Встреча прошла на стадионе «Бутарке» при минимальном числе зрителей на фоне протестов болельщиков против владельца клуба Рауля Мартина Пресы. Голы забили Фран Перес, Оскар Валентин и Нобель Менди. «Атлетико», сделавший ставку на матч Лиги чемпионов с «Брюгге», выставил резервный состав. Победа позволила «Райо» набрать 25 очков и покинуть зону вылета, поднявшись на 16-е место.
В воскресенье, 15 февраля 2026 года, на стадионе «Бутарке» в Леганесе состоялся перенесённый матч 24-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и мадридским «Атлетико». Встреча завершилась убедительной победой хозяев со счётом 3:0. Игра проходила при минимальном количестве зрителей на фоне массовых протестов болельщиков против владельца клуба Рауля Мартина Пресы.
Матч был перенесён с родного стадиона «Райо» «Кампо де Вальекас» после того, как Ла Лига признала искусственное покрытие поля непригодным для проведения официальных встреч. Главным арбитром назначен Хуан Мартинес Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Уже к перерыву «Райо Вальекано» установил комфортное преимущество: на 40-й минуте счёт открыл полузащитник Фран Перес, а на 45-й минуте Оскар Валентин удвоил результат. Окончательный счёт был зафиксирован на 76-й минуте, когда защитник Нобель Менди отправил третий мяч в ворота гостей.
«Атлетико Мадрид» выставил резервный состав, сделав ставку на предстоящий матч плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге», запланированный на среду, 18 февраля. Такая ротация состава привела к неудачному выступлению в Ла Лиге, что резко контрастировало с результатом предыдущей игры «матрасников» — разгромной победой над «Барселоной» со счётом 4:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании.
Для «Райо Вальекано» эта победа имела принципиальное значение в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе. После 23 проведённых матчей команда набрала 25 очков и поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы, покинув зону прямого вылета. «Атлетико Мадрид» с 45 очками после 24 игр сохранил за собой четвёртую позицию, отставая от лидирующей «Барселоны» на 15 очков.
Особое внимание привлекла атмосфера на стадионе. Испанская полиция запретила продажу билетов на матч по соображениям безопасности, ограничив доступ исключительно 14 000 владельцам абонементов. Ультрас-группа «Лос Буканерос» призвала болельщиков бойкотировать встречу в знак протеста против политики владельца клуба. Тем не менее на трибунах собралось чуть более 5000 зрителей, которые на протяжении всего матча выражали недовольство руководством клуба. После каждого гола вместо традиционных празднований фанаты хором скандировали требование об отставке Пресы. Болельщики вышли на улицы с плакатами и продолжили акции протеста внутри стадиона.
Напряжённость между клубом и его сообществом обострилась в начале февраля, когда игроки и тренерский штаб «Райо» в совместном заявлении с профсоюзом футболистов AFE раскритиковали руководство за «неприемлемые условия содержания инфраструктуры». В документе указывалось на непригодность поля стадиона «Вальекас» и тренировочной базы в течение нескольких месяцев предсезонной подготовки, отсутствие горячей воды в душевых в отдельные дни, неудовлетворительную уборку помещений и общее ухудшение условий по ходу сезона. По утверждению игроков, неоднократные обращения к Пресе с просьбами об улучшении ситуации оставались без ответа.
Голкипер «Атлетико» Ян Облак после матча заявил, что его команда потеряла шансы на чемпионство в Ла Лиге и заслужила поражение. Главный тренер Диего Симеоне не согласился с пессимистичной оценкой голкипера, отметив, что соперник превзошёл «Атлетико» по игре и заслужил победу. Симеоне подчеркнул необходимость сосредоточиться на предстоящем матче Лиги чемпионов, а также отметил положительный опыт для ряда игроков основного состава, получивших игровую практику в резервной команде.
В следующем туре чемпионата «Атлетико Мадрид» 21 февраля примет на своём поле «Эспаньол», а «Райо Вальекано» в тот же день на выезде сыграет против «Реал Бетиса». Победа над одним из лидеров чемпионата даёт «Райо» важный психологический импульс в борьбе за выживание, однако внутренний кризис вокруг руководства клуба остаётся серьёзным вызовом для будущего команды.