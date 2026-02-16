Что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей

В Беларуси Масленичную или Сырную неделю празднуют православные верующие с 16 по 22 февраля. Указанный праздник — своеобразные проводы зимы перед встречей с весной.
Масленица, история.
Масленица является языческим праздником. Вместе с тем есть у нее сразу несколько названий: Проводы зимы, Сырная седмица, Комоедица. В частности, слово «ком» обозначало медведь, который как раз и просыпался в период Масленицы. Праздник является пограничным между зимой и весной. Он всегда заканчивается Прощенным воскресеньем (православные верующие в 2026 году будут его отмечать 22 февраля). А после него начинается Великий пост. Название происходит от слова масло. Его, как и другие молочные продукты, запрещено есть в период поста.
Масленица, традиции, блины.
Главная гастрономическая традиция праздника состоит в приготовлении блинов. Масленица всегда начиналась с того, что в гости приходили родственники, которых угощали все теми же блинами. А еще молодежь всегда ходила на праздник по домам и пела песни.
На праздник было принято кататься с ледяных горок. Как правило, их украшали фонариками и флажками. Кроме того, на Масленицу устраивали кулачные бои. К ним серьезно готовились: парились в бане, сытно кушали и обращались к колдунам за специальными заговорами на победу. Финал Масленичной недели — сжигание чучела, которое символизировало окончание зимы и начало весны. Вокруг него водили хороводы и пели песни.
Масленица, значение дней масленичной недели.
Масленица разделяется на две части. Так, с понедельника по среду празднуют узкую Масленицу, а с четверга по воскресенье — широкую Масленицу. У каждого дня существует свое название. Первый день называет Встреча, когда принято ходить друг к другу на блины. Второй — Заигрыши. В указанный день было принято устраивать смотрины невест. На третий день — Лакомка — зять шел к теще на блины. Она, как правило, старалась испечь целю стопку.
Четвертый день Масленицы называется Разгуляй. Именно с него начинались народные гуляния. Пятый день получил название Тещины вечерки, когда теща с ответным визитом шла к зятю на блины. Шестой — Золовкины посиделки. В указанный день молодые невестки приглашались в гости родственников мужа и сестер (золовок). На седьмой день отмечают Прощенное воскресенье и просят друг у друга прощения.
Масленица, что можно делать.
По традиции, во время Масленицы всегда устраивались гуляния. Седьмой день всегда завершался сжиганием чучела, вокруг которого пели песни и водили хороводы. Обязательное блюдо Масленичной недели — блины, которые своей круглой формой символизировали Солнце.
Масленица, что нельзя делать.
Не рекомендуется в период Масленичной недели скупиться на угощения. Под запретом ссоры, конфликты. Не следует на данной неделю грустить. А еще под запретом свадьбы. Нельзя быть в одиночестве. Предки верили, что так можно провести целый год.
