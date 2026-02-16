Что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей

Масленица является языческим праздником. Вместе с тем есть у нее сразу несколько названий: Проводы зимы, Сырная седмица, Комоедица. В частности, слово «ком» обозначало медведь, который как раз и просыпался в период Масленицы. Праздник является пограничным между зимой и весной. Он всегда заканчивается Прощенным воскресеньем (православные верующие в 2026 году будут его отмечать 22 февраля). А после него начинается Великий пост. Название происходит от слова масло. Его, как и другие молочные продукты, запрещено есть в период поста.