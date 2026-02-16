Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Симеона и Анны 16 февраля на почин весны

Узнали запреты и приметы на 16 февраля, когда отмечают день Симеона и Анны.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь на следующий день после Сретения Господня, 16 февраля, вспоминает святых Симеона и Анны. В народе празднуют день Симеона и Анны. Вместе с тем есть еще одно название- почин весны, или Починки.

Что нельзя делать 16 февраля.

Запрещено давать деньги в долг. Считалось, что подобное может грозить финансовыми сложностями. Кроме того, не рекомендуется спать долгое время. Нельзя носить черную одежду. Предки верили, что это может вызвать беды и несчастья.

Что можно делать 16 февраля.

По традиции, было принято ходить в церковь и молится святым. Симеона и Анну считают покровителями детей.

Согласно приметам, коты, которые спят долгое время, обещают жаркое лето. Иней, возникший ночью на деревьях, указывает на похолодание.

Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей.

Ранее мы писали, что здание с водопадом и речкой на фасаде появится в центре Минска.

Кстати, белорусский врач назвала суперфудами квашеную капусту и киви с кожурой.