Что можно и нельзя делать в день Симеона и Анны 16 февраля на почин весны

Православная церковь на следующий день после Сретения Господня, 16 февраля, вспоминает святых Симеона и Анны. В народе празднуют день Симеона и Анны. Вместе с тем есть еще одно название- почин весны, или Починки.
Что нельзя делать 16 февраля.
Запрещено давать деньги в долг. Считалось, что подобное может грозить финансовыми сложностями. Кроме того, не рекомендуется спать долгое время. Нельзя носить черную одежду. Предки верили, что это может вызвать беды и несчастья.
Что можно делать 16 февраля.
По традиции, было принято ходить в церковь и молится святым. Симеона и Анну считают покровителями детей.
Согласно приметам, коты, которые спят долгое время, обещают жаркое лето. Иней, возникший ночью на деревьях, указывает на похолодание.
Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей.
Ранее мы писали, что здание с водопадом и речкой на фасаде появится в центре Минска.
Кстати, белорусский врач назвала суперфудами квашеную капусту и киви с кожурой.