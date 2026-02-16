Ричмонд
Народный календарь. Как притянуть к себе счастье и радость 19 февраля

Также в этот день было принято свататься и ходить друг к другу в гости. Те девушки, которых засватали в этот день, становились хранительницами домашнего очага и пользовались большим уважением в обществе. Кроме того, 19 февраля считалось идеальным днем, чтобы сходить в гости к друзьями и родственникам.

Приметы погоды:

Морозы усилились — к бурной весне.

Птицы на верхушки деревьев садятся — будет тепло.

Оттепель на улице — весна придет рано.

Дождь пошел — год будет урожайным.

Снег выпал — лето будет холодным.

Именины отмечают: Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.