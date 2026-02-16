Народный календарь. Как притянуть к себе счастье и радость 19 февраля

Православные 19 февраля вспоминают преподобного Вукола, епископа Смирнского. В старину существовало поверье, что в эту дату можно притянуть к себе счастье. Для этого следовало весь день быть в хорошем настроении и не вступать в конфликты с другими людьми. Если соблюсти эти правила, то год принесет много счастья и радости.