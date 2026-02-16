Народный календарь. Как притянуть к себе счастье и радость 19 февраля

Православные 19 февраля вспоминают преподобного Вукола, епископа Смирнского. В старину существовало поверье, что в эту дату можно притянуть к себе счастье. Для этого следовало весь день быть в хорошем настроении и не вступать в конфликты с другими людьми. Если соблюсти эти правила, то год принесет много счастья и радости.
Также в этот день было принято свататься и ходить друг к другу в гости. Те девушки, которых засватали в этот день, становились хранительницами домашнего очага и пользовались большим уважением в обществе. Кроме того, 19 февраля считалось идеальным днем, чтобы сходить в гости к друзьями и родственникам.
Приметы погоды:
Морозы усилились — к бурной весне.
Птицы на верхушки деревьев садятся — будет тепло.
Оттепель на улице — весна придет рано.
Дождь пошел — год будет урожайным.
Снег выпал — лето будет холодным.
Именины отмечают: Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.