Сикс-севен раз отмерь: мемы убивают пословицы и поговорки

— Пословицы — это наследие XIX-XX веков, народная мудрость. Они и сейчас во многом актуальны, потому что затрагивают жизненные ситуации, в которые люди попадали, попадают и будут попадать. Но они уходят постепенно, потому что это образная система того времени, — сказал «Известям» доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка РГГУ Игорь Шаронов. — А еще наше поколение много читало, и там мы встречали пословицы. А новое поколение перестало читать, у них беднеет лексический запас и исчезает интерес к этим выражениям. Они не умеют их употреблять.