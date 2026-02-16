Масленичные гуляния пройдут в Москве на площадках по всему городу

Кроме того, с 13 по 22 февраля в рамках проекта «Зима в Москве» проходит фестиваль «Масленица», к нему присоединились около 30 локаций в разных районах Москвы. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, на фестивальных площадках проведут больше 1,5 тыс. занятий, ребят научат готовить блины, украшать посуду и мастерить глиняные игрушки. Например, в ремесленной мастерской на улице Адмирала Руднева можно сплести сервировочные салфетки и корзинки, соткать пояс и сделать игрушки из глины. А на занятиях на Городецкой улице желающие могут нарисовать праздничные картины, научиться народным танцам и слепить из пластилина персонажей для спектакля, посвященного Масленице.