Масленичные гуляния пройдут в Москве на площадках по всему городу

«В столичных учреждениях культуры и городских парках, подведомственных столичному департаменту культуры, отметят масленую неделю. Гостей ждет мастер-класс по кузнечному делу, народное караоке под балалайку, перетягивание каната и другие мероприятия. Мероприятия пройдут на 88 площадках по всему городу», — говорится в сообщении.
Например, 17 февраля в 19:00 в Доме Гоголя состоится концерт «Музыкальная масленица», на котором прозвучат произведения Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Иоганнеса Брамса, Камиля Сен-Санса, Петра Чайковского и других. В Культурном центре «Москвич» с 16 по 22 февраля пройдет масленичная неделя «Во, блин!». Каждый день недели участников будут ждать мастер-классы, посвященные разным видам народного творчества, от металлической чеканки и создания изделий из фетра, до дымковской игрушки и лепки из глины. А 21 февраля в Московском музее современного искусства состоится показ танц-перформативной работы «Фестиваль…», посвященный исследованию ритуалов и их значению в повседневности.
В этот же день двор Музея Москвы превратится в «вокзал» с перроном, табло и часами, желающие смогут принять участие в масленичных забавах, таких как кидание валенок, перетягивание каната и метание блинов. Также гостей ожидает заезд на карго-байках. В лесопарке Кусково 22 февраля пройдет интерактивная программа — семейные эстафеты, хороводы, танцы, русские традиционные игры, песни. А в саду «Эрмитаж» выступит казачий ансамбль песни и танца «Борода Folk».
Кроме того, 22 февраля в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет театрализованная программа, посвященная Широкой Масленице. На площади перед Большим дворцом запланировано театрализованное представление с музыкой и масленичными играми, затем стартует шествие с песнями и прибаутками. Оно завершится большим народным хороводом на Дворцовой площади, там же для гостей выступит музыкальный коллектив, играющий экспериментальный фолк-рок. Всего тематическая программа пройдет с 21 по 22 февраля в 17 парках Москвы, вход на мероприятия свободный.
Фестиваль «Масленица»
Кроме того, с 13 по 22 февраля в рамках проекта «Зима в Москве» проходит фестиваль «Масленица», к нему присоединились около 30 локаций в разных районах Москвы. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, на фестивальных площадках проведут больше 1,5 тыс. занятий, ребят научат готовить блины, украшать посуду и мастерить глиняные игрушки. Например, в ремесленной мастерской на улице Адмирала Руднева можно сплести сервировочные салфетки и корзинки, соткать пояс и сделать игрушки из глины. А на занятиях на Городецкой улице желающие могут нарисовать праздничные картины, научиться народным танцам и слепить из пластилина персонажей для спектакля, посвященного Масленице.
На Тверском бульваре, украшенном масленичными елями от российских бьюти-брендов, можно сыграть в боулинг, петанк или салки, присоединиться к интерактивной программе с мастер-классами, розыгрышами и лекциями. Здесь открыты маркет локальных брендов, гастрономическая станция и рестораны с необычными блинами.
21 февраля на Северном и Южном речных вокзалах гостей ждут бесплатные угощения и масштабная развлекательная программа. Помимо выступлений артистов и анимационных шоу, это ярмарочные карусели, забеги в «ведрах» и ступах, традиционные и новые подвижные игры. Отмечается, что на фестивале также выберут самых сильных жителей районов.