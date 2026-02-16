Опубликован список из более чем 300 политиков и знаменитостей из файлов Эпштейна

Министерство юстиции США опубликовало список имён, фигурирующих в материалах дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна.
Генеральный прокурор Пэм Бонди и исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Лео Бланш направили в Конгресс письмо с перечнем из более чем 300 государственных служащих, политически значимых лиц и известных публичных персон, чьи имена встречаются в документах.
В список вошли, в частности, Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг, Боно и Бейонсе.
В письме подчёркивается, что министерство обнародовало все имеющиеся материалы без купюр, без сокрытия по соображениям неловкости, репутационного ущерба или политической чувствительности.
Ранее сообщалось, что прокуроры европейской страны создают специальную группу для проверки связей Эпштейна.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.