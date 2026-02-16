Опубликован список из более чем 300 политиков и знаменитостей из файлов Эпштейна

Генеральный прокурор Пэм Бонди и исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Лео Бланш направили в Конгресс письмо с перечнем из более чем 300 государственных служащих, политически значимых лиц и известных публичных персон, чьи имена встречаются в документах.