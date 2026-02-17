Довели до еды: быстрая лапша, сосиски и сладкие йогурты могут вызвать слабоумие

Например, исследования показывают, что омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, источники которых рыбий жир, а также жирные сорта рыбы, морепродукты, семена льна, чиа, грецкие орехи, помогают регулировать систему мозга, отвечающую за настроение и мотивацию, снижают окислительный стресс и восстанавливают функции митохондрий, что снижает и тревогу, и депрессию. Для снижения симптомов депрессии и тревоги может понадобиться «подстегнуть» и производство нейромедиаторов, отвечающих за настроение, аппетит и когнитивные функции, — «гормона счастья» серотонина, дофамина и норадреналина. В этом участвуют предшественники этих гормонов — триптофан (он содержится, например, в индейке и баранине), тирозин (можно получить из мяса, сыра, орехов) и гистидин (из мяса, рыбы, яиц, бобов, чечевицы). А также витамин B6, витамин B12, фолиевая кислота и другие вещества.