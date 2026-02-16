Нетаньяху потребовал лишить Иран возможности обогащать уран

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь высказал опасения на счет деятельности Ирана. Он потребовал остановить процессы обогащения урана в Тегеране. Израильский премьер также считает, что Иран должен быть лишен всех возможностей заниматься этой деятельностью. Так Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с главами еврейских организаций США в Иерусалиме. Его канцелярия опубликовала соответствующий текст.