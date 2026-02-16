Нетаньяху потребовал лишить Иран возможности обогащать уран

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь высказал опасения на счет деятельности Ирана. Он потребовал остановить процессы обогащения урана в Тегеране. Израильский премьер также считает, что Иран должен быть лишен всех возможностей заниматься этой деятельностью. Так Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с главами еврейских организаций США в Иерусалиме. Его канцелярия опубликовала соответствующий текст.
В заявлении утверждается, что премьер Израиля усомнился в возможности достижения договоренностей между США и Ираном. При этом он напомнил, что сделка обязательно должна включать несколько важных для Тель-Авива нюансов.
«Во-первых, все обогащенные материалы должны быть вывезены из Ирана. Во-вторых, не должно быть никакой деятельности по обогащению: не остановка процесса обогащения, а демонтаж оборудования и инфраструктуры, позволяющей вести обогащение. И, в-третьих, разобраться также с вопросами баллистических ракет», — сообщил Биньямин Нетаньяху.
По данным The Jerusalem Post, военные чиновники Израиля считают опасной не только ядерную, но и ракетную программу Тегерана. Они уведомили США о готовности действовать в одиночку и нанести удар по Ирану.