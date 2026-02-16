На Кутузовском проспекте восстановили движение

«Движение на Кутузовском проспекте восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение на Кутузовском проспекте в сторону области было затруднено из-за ДТП с участием двух автомобилей.
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Движение восстановлено после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
