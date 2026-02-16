Скончалась актриса Маргарита Жигунова, мать Илзе и Андриса Лиепы

Ранее во Франции умер композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь. Музыканту было 90 лет. Порталь скончался 12 февраля в Париже. Причину смерти не раскрыли. Он получил академическое образование в Парижской консерватории и стал одним из заметных представителей французской джазовой сцены. Композитор писал музыку для кино с середины 1970-х годов. Он трижды получал премию «Сезар» за саундтреки к фильмам «Возвращение Мартена Герра», «Всадники бури» и «Поле чести».