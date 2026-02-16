Ричмонд
Роспотребнадзор: В Санкт-Петербурге выявили два случая заболевания оспой обезьян

В Петербурге зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в Роспотребнадзоре.

— Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян у граждан, которые вернулись из туристической поездки в Королевство Таиланд, — говорится на сайте ведомства.

Заболевшие госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Круг контактных лиц установлен, они находятся под наблюдением. Распространения инфекции удалось избежать, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, уточнили в ведомстве.

Риск завоза оспы обезьян в туристический сезон сохраняется. На пограничных пунктах пропуска действует усиленный санитарно-карантинный контроль.

Первого пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу с диагнозом «оспа обезьян», выписали. Об этом 15 февраля сообщили в медучреждении. В инфекционном отделении больницы продолжают находиться два пациента с клиническими проявлениями и подтвержденным диагнозом «оспа обезьян». Ситуацию контролирует служба Роспотребнадзора.