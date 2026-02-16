Роспотребнадзор: В Санкт-Петербурге выявили два случая заболевания оспой обезьян

— Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о выявлении двух лабораторно подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян у граждан, которые вернулись из туристической поездки в Королевство Таиланд, — говорится на сайте ведомства.