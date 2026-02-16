Российских туристов в Египте считают сложными гостями

В Египте давно сложились негласные категории «золотого туриста» и «проблемного гостя», сформированные годами практики. И если немцы давно заслужили репутацию эталона, то привычки некоторых россиян, по словам работников курортов, создают бизнесу постоянные трудности.
Практически все опрошенные представители индустрии единодушно назвали гостей из Германии идеальными постояльцами. Их главные достоинства — пунктуальность, предсказуемость и умение решать вопросы без конфликтов. Немцы предпочитают планировать отпуск задолго до поездки: экскурсии у них забронированы ещё на этапе покупки тура, а по прибытии они не тратят время на поиски развлечений и не торгуются. Такие туристы чётко следуют маршруту и всегда вовремя приходят на трансфер.
Жалобы от них поступают крайне редко, а если проблема всё же возникает, немец решает её официально — через гида или менеджера, требуя документального оформления, но без лишних эмоций. Для египетского бизнеса такой клиент означает стабильную выручку, минимальные риски и спокойную работу персонала.
С гостями из России ситуация складывается иначе. Многие гиды отмечают, что наши соотечественники принимают решения импульсивно, полагаясь на эмоции. Бронировать экскурсии заранее они не спешат, предпочитая решать всё на месте под влиянием настроения или советов соседей по отелю.
Такая модель поведения создаёт как минимум две серьёзные проблемы. Первая — это привычка торговаться: попытка сбить цену после того, как она уже озвучена, превратилась едва ли не в обязательный ритуал. Вторая — спонтанные отказы от уже оплаченных туров. Менеджер экскурсионного бюро из Шарм-эль-Шейха привёл в пример случай, когда компания из десяти россиян отменила поездку в Петру за пару часов до выезда просто потому, что «не выспались». Для организаторов это прямые убытки: трансфер уже подан, билеты куплены, а гид оплачен.
К тому же, по словам персонала отелей, конфликты с российскими туристами возникают чаще. Свои претензии — будь то не тот номер или вид из окна — они предпочитают высказывать громко и при свидетелях, требуя мгновенного решения.
Ранее интерес россиян к африканским направлениям в 2026 году заметно усилился. Раньше континент воспринимался как экзотика для избранных, а теперь туррынок предлагает широкий выбор форматов — от классических сафари до экспедиционных и авторских маршрутов. Африканские страны продемонстрировали активный рост турпотока из России за 2025 год.
