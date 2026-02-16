Российских туристов в Египте считают сложными гостями

Такая модель поведения создаёт как минимум две серьёзные проблемы. Первая — это привычка торговаться: попытка сбить цену после того, как она уже озвучена, превратилась едва ли не в обязательный ритуал. Вторая — спонтанные отказы от уже оплаченных туров. Менеджер экскурсионного бюро из Шарм-эль-Шейха привёл в пример случай, когда компания из десяти россиян отменила поездку в Петру за пару часов до выезда просто потому, что «не выспались». Для организаторов это прямые убытки: трансфер уже подан, билеты куплены, а гид оплачен.