Шпак в сарае, Поперечный на мели, Панин с липой: как беглых звёзд в США косит указ 1798 года

За прошлый год и январь 2026 из США в Россию депортировали порядка 350 беглецов. Ещё 800 россиян ожидают депортации в миграционных тюрьмах. Угроза выдворения нависла над известными скандалистами Паниным**, Шпаком* и Поперечным*. Подробнее — в материале Life.ru.

«Настроение не очень».

«Настроение у большинства российских релокантов в США […] не очень хорошее. В первую очередь — из-за ужесточения миграционной политики администрации США, в том числе в отношении российских граждан. Многие находятся под угрозой принудительной депортации», — констатировал генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.

Наши компетентные органы пока не предоставили цифры. Организация RADR — расшифровывается как «Русская Америка за демократию в России» — даёт такие данные. По их подсчётам, в 2025 году из Соединённых Штатов и через транзит в Россию вылетели три чартерных рейса с депортированными россиянами — в каждом около 60−70 человек. Это были релоканты, которые просили политического убежища и получили отказ. Миграционная служба США не поверила, что их жизни угрожает опасность на родине.

350 — уже в России, 800 — ждут: кого вышлют следующим.

В 2026 году депортированных будет намного больше. За один только январь уже два «релокантских» рейса. При этом в иммиграционных изоляторах — «детеншенах» остаётся в ожидании решения суда по депортации ещё до 800 россиян. Им приходится туго. Условия тюремные: переполненные камеры, распорядок дня, охрана. Большинство из сокамерников — иранцы.

В ускоренном режиме даже без детеншена могут выдворить 5000 россиян, застрявших в стихийном лагере беженцев на границе США с Мексикой. RADR предупреждает их, что если они хотя бы заикнутся о политическом убежище, то будут депортированы сразу без разбирательств.

Акт о врагах: почему США вспомнили 1798 год.

Причина ситуации — объявленный Дональдом Трампом курс на радикальное ужесточение борьбы с нелегальной иммиграцией и злоупотреблениями политическим убежищем. Президент США подписал указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу. А ещё сослался на Акт о враждебных иностранцах, который приняли в далёком 1798 году как часть закона «Об иностранцах и подстрекательстве к мятежу». Его активация уже происходила во времена Англо‑американской войны 1812 года, Первой мировой и Второй мировой войн. Причём в прежние времена цель декларировалась открыто: «Для интернирования граждан стран‑противников».

Сарай, фейк, пустой кошелёк: как живут беглые звёзды.

Телеграм-каналы пишут, что под угрозой депортации из США оказались скандальные российские иноагенты: бодибилдер Александр Шпак*, актёр Алексей Панин** и комик Данила Поперечный*. Как выяснил Life.ru, они действительно на птичьих правах.

Блогер-фрик Александр Шпак* три месяца назад купил за 85 тысяч долларов 3,5 гектара леса рядом с горным городком Юрика-Спрингс, штат Арканзас. Но дома там пока нет. Скандалист пока живёт либо в трейлере, либо в подобии сарая.

Алексей Панин** хвастался американской грин-картой ещё в ноябре 2024 года. Но известно это лишь с его слов. Единственным доказательством служит какая-то карточка, которой он молниеносно, не увидишь, взмахнул на видео в соцсетях. При этом ни в одной американской базе Панина** до сих пор нет.

Данила Поперечный* мотается по съёмным квартирам. Последняя была в элитном ЖК в Лос-Анджелесе. Цена за месяц от 3500 долларов. Но комику перестало хватать денег на такое жильё, и он начал искать другие варианты.

А вот у стендапера Александра Незлобина* и музыканта Максима Покровского* ситуация получше. Оба в 2025 году купили приличную недвижимость в США. Незлобин* обзавёлся квартирой в Лос-Анджелесе за 0,8 млн долларов. Покровский* — таунхаусом за 1,5 млн долларов в Бруклине.

*Признан в России иностранным агентом.

**Признан иностранным агентом, внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

