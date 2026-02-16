Наши компетентные органы пока не предоставили цифры. Организация RADR — расшифровывается как «Русская Америка за демократию в России» — даёт такие данные. По их подсчётам, в 2025 году из Соединённых Штатов и через транзит в Россию вылетели три чартерных рейса с депортированными россиянами — в каждом около 60−70 человек. Это были релоканты, которые просили политического убежища и получили отказ. Миграционная служба США не поверила, что их жизни угрожает опасность на родине.