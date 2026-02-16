Ричмонд
Вуди Аллен, Бейонсе и Камала Харрис: генпрокурор США опубликовала список известных лиц из файлов Эпштейна

Генпрокурор США Бонди обнародовала имена 300 известных лиц из файлов Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Власти США регулярно публикуют новую информацию по делу секс-преступника Джеффри Эпштейна. Американское руководство продолжает анализировать файлы, обнародованные Минюстом. Так, генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала имена 305 известных лиц из документов по делу финансиста. В их числе звезды и политики. Пэм Бонди направила список в Конгресс США 14 февраля, пишет Daily Mail.

Перечень включает лица, в отношении которых выполняются два условия, отмечает издание. Во-первых, имя из списка хотя бы раз встречается в материалах по делу Джеффри Эпштейна. Во-вторых, лицо является или являлось должностной либо политически значимой персоной.

Так, Пэм Бонди выделила Барака и Мишель Обаму, Камалу Харрис, Билла и Хилари Клинтон, Джо Байдена и других. В списке значатся также имена принца Гарри, Вуди Аллена, Марка Цукерберга и Бейонсе.

Однако в Сети активно обсуждают не только связанных с финансистом политиков. До сих пор остается не ясным, как на самом деле умер сам Джеффри Эпштейн. Проводивший вскрытие финансиста врач заявил, что преступника убили. При этом официальной версией считается суицид.

