Власти Штатов опубликовали список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди обнародовала список из более чем 300 политиков и известных людей, которые упомянуты в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Ранее Бонди и ее заместитель Тодд Бланш направили письмо на имя председателя юридического комитета сената Чака Грассли, его коллеги из палаты представителей Джима Джордана и их заместителей.
— Этот список включает всех лиц, в отношении которых выполняются два условия: они являются или являлись государственными должностными лицами либо политически значимыми персонами, и их имя хотя бы один раз встречается в материалах, обнародованных в соответствии с законом, — сказано в письме.
В нем содержится список из более чем 300 имен, включая Барака и Мишель Обаму, Билла и Хилари Клинтон, Джо Байдена, Камалу Харрис, британского принца Гарри, Билла Гейтса, Вуди Аллена, Марка Цукерберга, Боно и Бейонсе.
Утверждается, что министерство обнародовало все материалы, которые находятся в его распоряжении, в соответствии с законом, передает РИА Новости.
— Никакие материалы не были скрыты или отредактированы «по соображениям неловкости, репутационного ущерба или политической чувствительности, в том числе в отношении любого чиновника, публичной фигуры или иностранного высокопоставленного лица», — сказано в письме.
Также в обнародованных файлах переписки Джеффри Эпштейна обсуждались «маленькие девочки с хорошими телами» из рижского модельного агентства 2B Riga. Об этом сообщают СМИ.