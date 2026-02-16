Ричмонд
Власти Штатов опубликовали список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди обнародовала список из более чем 300 политиков и известных людей, которые упомянуты в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее Бонди и ее заместитель Тодд Бланш направили письмо на имя председателя юридического комитета сената Чака Грассли, его коллеги из палаты представителей Джима Джордана и их заместителей.

— Этот список включает всех лиц, в отношении которых выполняются два условия: они являются или являлись государственными должностными лицами либо политически значимыми персонами, и их имя хотя бы один раз встречается в материалах, обнародованных в соответствии с законом, — сказано в письме.

В нем содержится список из более чем 300 имен, включая Барака и Мишель Обаму, Билла и Хилари Клинтон, Джо Байдена, Камалу Харрис, британского принца Гарри, Билла Гейтса, Вуди Аллена, Марка Цукерберга, Боно и Бейонсе.

Утверждается, что министерство обнародовало все материалы, которые находятся в его распоряжении, в соответствии с законом, передает РИА Новости.

— Никакие материалы не были скрыты или отредактированы «по соображениям неловкости, репутационного ущерба или политической чувствительности, в том числе в отношении любого чиновника, публичной фигуры или иностранного высокопоставленного лица», — сказано в письме.

Также в обнародованных файлах переписки Джеффри Эпштейна обсуждались «маленькие девочки с хорошими телами» из рижского модельного агентства 2B Riga. Об этом сообщают СМИ.

Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
